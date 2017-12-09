2017.02 // События / Лыжный пробег "Во славу Углича"

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.



Традиционно накануне Дня Защитника Отечества прошёл лыжный пробег «Во славу Углича». Учащиеся городских и сельских школ района, а также гости из Ростова возложили цветы к памятнику «Защитникам Отечества во все времена от благодарных угличан». В этом году участники пробега прошли по местам трудовой и боевой славы Улейминского сельского поселения. В деревне Володинское почтили память воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины во время Великой Отечественной войны.



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