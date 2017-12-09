2017.02 // События / Фотографы пришли на сыроварню

авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.



С 15 по 17 февраля, в рамках событийного проекта «ФОТОПАРАД в Угличе», прошёл ежегодный фотофестиваль «Эхо ФОТОПАРАДА». Студенты из Москвы и угличские школьники пробовали себя в таких жанрах как: архитектурная съемка, документальный фоторепортаж, стрит, фризлайт, студийная и предметная съёмка. По каждому жанру были организованы лекции, мастер-классы и практические занятия. Одним из самых интересных стал мастер-класс на базе частной сыроварни.



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