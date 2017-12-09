2017.02 // События / Наградили активных переписчиков
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В Администрации района наградили самых активных участников сельскохозяйственной переписи 2016 года. Руководитель Ярославльстата Владимир Ваганов поблагодарил угличан за ответственный подход и слаженную работу, вручил ведомственные знаки, а также констатировал, что Всероссийская сельскохозяйственная перепись на территории Угличского района и в целом по Ярославской области прошла успешно.
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