2017.02 // События / День памяти воинов- интернационалистов
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
15 февраля в Угличе отметили День памяти воинов-интернационалистов. 28 лет назад в этот день советские войска покинули Афганистан. Для ветеранов-афганцев эта дата – своё маленькое 9 Мая, без парадов и салютов, но со своими сложившимися традициями.
(0 Голосов)
Новые публикации
- 2017.02.16 // Зона особого внимания
- 2017.02 // События / Мгновения обычной жизни
- 2017.02 // События / Любовь есть!
- 2017.02 // События / Профориентация школьников
- 2017.02 // События / День памяти воинов-интернационалистов
- 2017.02 // Специальный репортаж / Однажды и навсегда…
- 2017.02 // События / "Зимние забавы в Угличе – 2017"
- 2017.02 // События / Друзья наших друзей – наши друзья!