2017.02 // События / День памяти воинов- интернационалистов

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.02 // События / День памяти воинов-интернационалистов
 2017.02 // События / День памяти воинов-интернационалистов
 2017.02 // События / День памяти воинов-интернационалистов

15 февраля в Угличе отметили День памяти воинов-интернационалистов. 28 лет назад в этот день советские войска покинули Афганистан. Для ветеранов-афганцев эта дата – своё маленькое 9 Мая, без парадов и салютов, но со своими сложившимися традициями.

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