2017.02 // События / Профориентация школьников
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Одним из направлений деятельности МЦ «Солнечный» является профессиональная ориентация школьников. Выбор будущей профессии – очень важный шаг в жизни человека. Чтобы помочь сориентироваться, для учащихся 7-х, 8-х, 9-х классов организуются экскурсии на предприятия.
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