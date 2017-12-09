2017.02 // События / Любовь есть!
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Любовь есть и это главное! 14 февраля, в День всех влюблённых, в Арт-галерее «Арка» открылась новая фотовыставка. В экспозиции – работы двух мастеров с разным виденьем мира и своим почерком, но с присущей каждому автору индивидуальной романтической ноткой.
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