2017.02 // События / Любовь есть!

авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.02 // События / Любовь есть!
 2017.02 // События / Любовь есть!
 2017.02 // События / Любовь есть!

Любовь есть и это главное! 14 февраля, в День всех влюблённых, в Арт-галерее «Арка» открылась новая фотовыставка. В экспозиции – работы двух мастеров с разным виденьем мира и своим почерком, но с присущей каждому автору индивидуальной романтической ноткой.

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