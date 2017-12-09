2017.02 // События / Мгновения обычной жизни

авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.02 // События / Мгновения обычной жизни
 2017.02 // События / Мгновения обычной жизни
 2017.02 // События / Мгновения обычной жизни

28 фотографий представили во Дворце культуры рыбинские фотолюбители. Автор большинства работ – фотограф Юрий Черных. Его снимки рассказывают о том, как и чем живут люди в провинции. Многие сюжеты кажутся обычными, однако, каждый кадр – это отдельная история со своей драматургией.

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