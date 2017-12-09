2017.02 // События / Друзья наших друзей - наши друзья!
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Михаил Лабазов.
Углич посетила делегация руководителей и специалистов магистрата итальянского города Лана во главе с бургомистром Харольдом Штаудером. Гости совершили обзорную экскурсию с посещением музея гидроэнергетики и историко-архитектурного и художественного музея, встретились с руководством района.
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