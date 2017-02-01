2017.02 // События / "Зимние забавы в Угличе - 2017"

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.02 // События / "Зимние забавы в Угличе – 2017"
 2017.02 // События / "Зимние забавы в Угличе – 2017"
 2017.02 // События / "Зимние забавы в Угличе – 2017"

Все зимние удовольствия – в один день! В Угличе состоялся XI фестиваль активного семейного отдыха «Зимние забавы». В программе были традиционные спортивные соревнования и самые разные развлекательные программы для взрослых и детей. В нём приняли участие более двухсот спортсменов и, как всегда, множество гостей. И ещё одиннадцатым «Зимним забавам» сопутствовала хорошая новость. Фестиваль вошёл в топ «200 лучших событий России» и получил статус «Национальное событие 2017 года».

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