2017.02 // События / О тарифах на услуги ЖКХ

авторы: Елена Куликова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.02 // События / О тарифах на услуги ЖКХ
 2017.02 // События / О тарифах на услуги ЖКХ
 2017.02 // События / О тарифах на услуги ЖКХ

Повышение тарифов ЖКХ должно быть обоснованным. К такому выводу пришли участники публичных слушаний, обсудив Проект решения районной Думы об обращении к врио Губернатора с инициативой об установлении предельного индекса на услуги ЖКХ. Появление этого документа обязано существующей в настоящее время разнице между суммой, указанной в квитанциях, и экономически обоснованными тарифами на теплоснабжение.

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