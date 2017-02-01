2017.02 // События / "Лауреат спорта - 2016"
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Борцы, акробаты, теннисисты, мастера хоккея и биатлона. В МЦ «Солнечный» состоялось ежегодное награждение лучших спортсменов и тренеров по итогам 2016 года. Собравшихся приветствовал исполняющий обязанности Главы Угличского района Анатолий Курицин.
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