2017.02 // События / Слёт молодёжных активистов

авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.02 // События / Слёт молодёжных активистов
 2017.02 // События / Слёт молодёжных активистов
 2017.02 // События / Слёт молодёжных активистов

В МЦ «Солнечный» прошёл муниципальный слёт молодёжных активистов «Мечтай, твори, делай!». В этом году его участниками стали представители Отрадновского, Улейминского и Слободского сельских поселений.

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