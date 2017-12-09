2017.02 // События / Отдали жизнь за веру...

авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.02 // События / Отдали жизнь за веру…
 2017.02 // События / Отдали жизнь за веру…
 2017.02 // События / Отдали жизнь за веру…

В галерее «Под Благодатным Покровом» открылась экспозиция, посвящённая угличским новомученикам и исповедникам. Личные вещи, облачения, церковная утварь, фотографии – редкие и уникальные материалы свидетельствуют о том, каким образом сохранялась вера в годы гонений.

(0 Голосов)


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

UGLICH-TV.RU - неофициальный сайт СМИ "Угличское телевидение" © 20112016 Михаил Лабазов
© 20112016 Угличское телевидение. Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ76-00242 от 09 июня 2012 года. Все права на видеоматериалы под логотипом «ТНТ-Углич», опубликованные на сайте, принадлежат ООО «Угличское общественное телерадиовещание» и защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании видеоматериалов ссылка на uglich-tv.ru обязательна.