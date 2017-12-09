2017.02 // События / Отдали жизнь за веру...
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В галерее «Под Благодатным Покровом» открылась экспозиция, посвящённая угличским новомученикам и исповедникам. Личные вещи, облачения, церковная утварь, фотографии – редкие и уникальные материалы свидетельствуют о том, каким образом сохранялась вера в годы гонений.
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