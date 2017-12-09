2017.02 // События / Объявлен конкурс на пост Главы района

авторы: Елена Куликова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.02 // События / Объявлен конкурс на пост Главы района
 2017.02 // События / Объявлен конкурс на пост Главы района
 2017.02 // События / Объявлен конкурс на пост Главы района

Новый Глава района будет утверждён в должности в начале марта. Дума района объявила конкурс по отбору кандидатур на этот пост, но прежде привела в соответствие главный документ района. 2 февраля состоялись Общественные слушания и заседание Думы района, в результате которых была принята новая редакция Устава Угличского МР.

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