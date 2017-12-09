2017.02 // События / ПФ РФ: Личный кабинет гражданина
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В Угличском отделении Пенсионного Фонда прошёл День открытых дверей. Тема мероприятия: «Личный кабинет гражданина – удобный способ общения с Пенсионным Фондом России».
(0 Голосов)
Новые публикации
- 2017.02 // ЧАЙ/КОФЕ… / Алёна Петухова
- 2017.02 // События / ПФ РФ: Личный кабинет гражданина
- 2017.02 // События / Объявлен конкурс на пост Главы района
- 2017.02 // Тёплый дом
- 2017.02 // События / Выбираем профессию
- 2017.02.02 // Зона особого внимания
- 2017.02 // События / "Ледовая" вечеринка
- 2017.02 // События / Юбилейный концерт "the Room Orchestra"