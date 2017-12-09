2017.02 // События / Выбираем профессию

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.02 // События / Выбираем профессию
 2017.02 // События / Выбираем профессию
 2017.02 // События / Выбираем профессию

Дни профессионального образования на базе Угличского индустриально-педагогического колледжа проходят уже седьмой год. Мероприятие организовано совместно с областным Центром профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс». В этот день колледж посетили учащиеся 9-х классов из Углича и Угличского района, а также соседних – Мышкинского, Брейтовского, Некоузского, Большесельского. Всего около 500 человек. Школьники старались разобраться в вопросах выбора будущей профессии.

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