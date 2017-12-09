2017.02 // События / Дмитрий Миронов посетил Углич
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
1 февраля Углич посетил временно исполняющий обязанности Губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. В этой поездке его сопровождали представители Правительства региона во главе с его председателем Дмитрием Степаненко.
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