2017.02 // События / Съезд краеведов-филологов
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Историки, географы и другие специалисты самых разных областей краеведческой деятельности посетили Углич в рамках II Всероссийского съезда краеведов-филологов, посвящённого 50-летию туристского маршрута «Золотое Кольцо России». Всего в работе съезда приняли участие более 300 человек из 22 регионов страны. Организатором социально значимого проекта выступила Администрация Угличского района при поддержке областного Департамента образования и Ярославского регионального отделения «Ассоциации учителей литературы и русского языка».
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