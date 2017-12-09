2017.02 // События / "Музей" в музее
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В год своего 125-летия Угличский государственный музей представил экспонаты из имения русского полководца Михаила Кутузова в селе Шишкино. Первая в этом году выставка – это завершающая часть большого многолетнего проекта «Именем Екатерины Великой».
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