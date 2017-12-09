2017.02 // События / Юбилейный концерт "the Room Orchestra"

авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2017.02 // События / Юбилейный концерт "the Room Orchestra"
 2017.02 // События / Юбилейный концерт "the Room Orchestra"
 2017.02 // События / Юбилейный концерт "the Room Orchestra"

В холле гостиницы «Москва» выступили джазовые исполнители – вокалистка Татьяна Таланова и участники проекта «the Room Orchestra» под руководством известного ярославского саксофониста Стаса Майнугина. Музыканты посетили наш город в рамках юбилейного тура, на маршруте которого помимо Углича – Ярославль, Рыбинск, Тверь, Новгород, Москва, Санкт-Петербург. Концерт состоялся в новом формате – для слушателей была создана уютная релаксирующая атмосфера.

(0 Голосов)


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

UGLICH-TV.RU - неофициальный сайт СМИ "Угличское телевидение" © 20112016 Михаил Лабазов
© 20112016 Угличское телевидение. Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ76-00242 от 09 июня 2012 года. Все права на видеоматериалы под логотипом «ТНТ-Углич», опубликованные на сайте, принадлежат ООО «Угличское общественное телерадиовещание» и защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании видеоматериалов ссылка на uglich-tv.ru обязательна.