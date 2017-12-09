2017.02 // События / Юбилейный концерт "the Room Orchestra"
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В холле гостиницы «Москва» выступили джазовые исполнители – вокалистка Татьяна Таланова и участники проекта «the Room Orchestra» под руководством известного ярославского саксофониста Стаса Майнугина. Музыканты посетили наш город в рамках юбилейного тура, на маршруте которого помимо Углича – Ярославль, Рыбинск, Тверь, Новгород, Москва, Санкт-Петербург. Концерт состоялся в новом формате – для слушателей была создана уютная релаксирующая атмосфера.
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