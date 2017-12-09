2017.02 // События / "Ледовая" вечеринка
авторы: Марина Стрижова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
На стадионе «Чайка» прошёл День студента. Организаторы, а это МЦ «Солнечный», спортивный клуб «Спарт», «Love-Radio - Углич», Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики района впервые решили провести студенческую вечеринку на катке.
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