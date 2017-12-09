2017.01 // События / Спасской нужна реконструкция!
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Улица Спасская преобразит центр Углича и усилит его туристическую привлекательность, если войдёт в региональную программу «10 точек роста». Директор Угличского ТИЦ Юлия Воронова передала в МФЦ инициативу угличан о реконструкции улицы Спасской с переводом её в пешеходную зону.
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