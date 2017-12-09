2017.01 // События / С праздником, студенты!

авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.01 // События / С праздником, студенты!
 2017.01 // События / С праздником, студенты!
 2017.01 // События / С праздником, студенты!

25 января угличские студенты отметили свой самый любимый праздник – День студента. По традиции, активные и успешные представители  студенческого братства – учащиеся профессиональных образовательных  учреждений были отмечены специальными наградами. Все они – победители международных, всероссийских и региональных конкурсов, участники различных научно-практических  конференций.

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