2017.01 // События / Буратино, Чебурашка, Смешарики...

авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.01 // События / Буратино, Чебурашка, Смешарики…
 2017.01 // События / Буратино, Чебурашка, Смешарики…
 2017.01 // События / Буратино, Чебурашка, Смешарики…

Необычный подарок для первоклашек СОШ № 5 сделала угличанка Екатерина Черняева. За два месяца она разукрасила стены школьного коридора рисунками из мультфильмов. Буратино, Чебурашка, Смешарики – любимые персонажи пришлись ребятам по душе.

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