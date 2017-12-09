2017.01 // События / Буратино, Чебурашка, Смешарики...
авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
Необычный подарок для первоклашек СОШ № 5 сделала угличанка Екатерина Черняева. За два месяца она разукрасила стены школьного коридора рисунками из мультфильмов. Буратино, Чебурашка, Смешарики – любимые персонажи пришлись ребятам по душе.
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