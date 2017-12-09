2017.01 // События / Скоро - "Зимние забавы"

авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.01 // События / Скоро – "Зимние забавы"
 2017.01 // События / Скоро – "Зимние забавы"
 2017.01 // События / Скоро – "Зимние забавы"

11 февраля в 11.00 в левобережной части города начнётся традиционный, 11-й по счёту, фестиваль «Зимние забавы». Спортивная программа, как всегда, будет насыщенной. Состоятся соревнования моржей, мотокросс, гонка на снегоходах, чемпионат по ловле рыбы. Организаторы обещают и новинки. В этом году упор будет сделан на развлечение зрителей.

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