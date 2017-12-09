2017.01 // События / Возврата к прошлому не будет
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Возврата к прошлому не будет. Сегодня большинство контейнерных площадок Углича очищено от мусорных завалов. И одновременно отменено решение о вывозе мусора бестарным способом посредством мусоровоза. На ликвидации мусорного коллапса работают, объединив усилия, «Угличское топливное предприятие» и «Управляющая компания Северного жилого района». Работы начались сегодня с 7.00 и уже в первой половине дня угличане, наблюдавшие за этим процессом, вздохнули с облегчением.
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