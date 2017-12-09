2017.01 // События / И снова о счётчиках
авторы: Елена Куликова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
Счётчики на услуги ЖКХ – снова актуальная тема. Совсем недавно жители дома №5 по улице Победы установили общедомовые приборы учёта на тепло, горячую и холодную воду. Для принятия этого решения у них было два весомых аргумента.
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