2017.01 // События / Закрылась выставка рождественских вертепов

авторы: Марина Стрижова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.01 // События / Закрылась выставка рождественских вертепов
 2017.01 // События / Закрылась выставка рождественских вертепов
 2017.01 // События / Закрылась выставка рождественских вертепов

В музее-галерее «Под Благодатным Покровом» завершилась выставка рождественских вертепов. Это уже третья выставка детского и семейного творчества, в которой принимают участие коллективы детских садов, школ, семьи угличан. Очень отрадно, что мероприятие на православную тему проходит в залах музея, где представлены работы одного из самых известных и талантливых художников иеромонаха Рафаила.

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