2017.01 // События / Туризм: точки роста

авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.01 // События / Туризм: точки роста
 2017.01 // События / Туризм: точки роста
 2017.01 // События / Туризм: точки роста

В Угличе обсудили предложения по развитию туризма в Ярославской области. Участниками встречи в рамках Программы стратегического  развития «10 точек роста» стали представители ключевых предприятий туристической отрасли региона – руководители туристических компаний, владельцы гостиничного и ресторанного бизнеса.

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