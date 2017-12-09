2017.01 // События / Туризм: точки роста
авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
В Угличе обсудили предложения по развитию туризма в Ярославской области. Участниками встречи в рамках Программы стратегического развития «10 точек роста» стали представители ключевых предприятий туристической отрасли региона – руководители туристических компаний, владельцы гостиничного и ресторанного бизнеса.
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