2017.01 // События / Крещение Господне
авторы: Марина Стрижова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
Православные верующие отмечают один из главных праздников – Крещение Господне. В это день Церковь вспоминает евангельское событие – как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Накануне вечером и в сам праздник в храмах прошли торжественные службы с чином освящения воды.
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