2017.01 // События / Угличу нужен бассейн!
авторы: Елена Куликова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
Бассейн – давняя мечта угличан и ещё одно предложение в областную программу «10 точек роста». 17 января председатель общественного Совета по спорту Угличского района Сергей Соловьёв обратился в МФЦ с инициативой о строительстве бассейна в Угличе.
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