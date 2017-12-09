2017.01 // События / Угличу нужен бассейн!

авторы: Елена Куликова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.01 // События / Угличу нужен бассейн!
 2017.01 // События / Угличу нужен бассейн!
 2017.01 // События / Угличу нужен бассейн!

Бассейн – давняя мечта угличан и ещё одно предложение в областную программу «10 точек роста». 17 января председатель общественного Совета по спорту Угличского района Сергей Соловьёв обратился в МФЦ с инициативой о строительстве бассейна в Угличе.

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