2017.01 // События / По прогнозам медиков...

авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.



Этой зимой эпидемия гриппа началась раньше обычного. В Ярославской области эпидемиологический сезон был объявлен с 20 декабря. По данным специалистов, в Угличском районе острыми респираторными вирусными инфекциями заболело около полутора тысяч человек, 5 из них - гриппом. В настоящее время заболеваемость идёт на спад, но расслабляться рано – вторую волну эпидемии врачи прогнозируют в феврале.



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