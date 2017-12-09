2017.01 // События / С мусором проблема решена
авторы: Елена Куликова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
На контейнерных площадках Углича снова порядок. В нашем городе к нему уже давно привыкли и, поэтому, завалы мусора, образовавшиеся на них в новогодние каникулы для угличан стали неожиданностью. Горожане, к которым мы обратились на улицах, этот факт подтвердили и даже отнеслись к ситуации с пониманием.
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