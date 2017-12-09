2017.01 // События / Хотим обновлённый ДК!
авторы: Елена Куликова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
Многофункциональный Центр продолжает принимать предложения угличан в областную Программу «10 точек роста». Утром 16 января сюда пришла делегация, представляющая общественные объединения Дворца культуры. Общественники предлагают включить в Программу социально-экономического развития региона реконструкцию ДК.
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