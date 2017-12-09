2017.01 // События / Встречаем Старый Новый год
авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
Старый Новый год отметили жители дома №12-а по улице Островского. Субботним утром детвора, проживающая в ближайших домах, а также ребята из Детского дома вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой водили хороводы и веселились. Украшенный двор, нарядная ёлка и сладкие призы подарили детям настоящее новогоднее настроение.
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