2017.01 // События / Новогодняя молодёжная вечеринка
авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
В канун Старого Нового года в МЦ «Солнечный» состоялась вечеринка для молодых активистов. Главное условие участия - строгий дресс-код. Все приглашённые, а это более 120 человек, пришли в карнавальных костюмах. Александрина Дубоносова встречала гостей в образе цыганки.
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