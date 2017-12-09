2017.01 // События / Пробный экзамен по биологии

авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2017.01 // События / Пробный экзамен по биологии
 2017.01 // События / Пробный экзамен по биологии
 2017.01 // События / Пробный экзамен по биологии

Во всех школах страны стартовали пробные экзамены для выпускников 9-х и 11-х классов. 12 января свои знания в форме основного государственного экзамена по биологии проверили ученики девятых классов школ Угличского района. Впервые для проведения экзамена в пробном режиме был создан единый для всех пункт – на базе 8-й школы.

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