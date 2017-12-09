2017.01 // События / Зенитка - память о наших защитниках

авторы: Марина Стрижова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.



Накануне Нового года в наш город была доставлена автоматическая зенитная пушка образца 1939 года 37-ми миллиметров. И я не ошибусь, если скажу, что многие из современного поколения угличан с удивлением спросят: «При чём тут зенитка и Углич?» А, между прочим, это событие связано с военной историей нашего края.



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