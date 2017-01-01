2017.01 // События / "10 точек роста"
авторы: Елена Куликова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
«Что бы Вы хотели улучшить в Ярославской области? Есть у Вас какие-то пожелания?». С такими вопросами обращаются к посетителям сотрудники Угличского многофункционального Центра, предлагая оформить свои пожелания на специальном бланке. Углич подключился к формированию региональной программы «10 точек роста». Документ разрабатывается по поручению Главы региона Дмитрия Миронова. «10 точек роста» - это самые главные направления социально-экономического развития, которые должны назвать сами жители области. Многофункциональные Центры определены, как место сбора предложений, поступающих от граждан.
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