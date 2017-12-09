2017.01 // События / Что такое Рождество?
авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
Учащиеся СОШ № 2 посетили музей-галерею «Под Благодатным Покровом», чтобы окунуться в атмосферу рождественских дней и узнать многовековую историю православных традиций.
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