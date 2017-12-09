2017.01 // События / Велосипедов - целый Арсенал!
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В новогодние каникулы в Угличе открылся новый музей – Арсенал необычных велосипедов «Самокат». Он расположился в бывшем здании Музея русской водки на улице Ольги Берггольц. Это событие собрало немало зрителей. Первым посетителям идея музея понравилась, а всё увиденное вызвало немало приятных воспоминаний.
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