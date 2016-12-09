2016.12 // События / Под Новый год открылась ферма

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2016.12 // События / Под Новый год открылась ферма
 2016.12 // События / Под Новый год открылась ферма
 2016.12 // События / Под Новый год открылась ферма

В селении Никольское Слободского сельского поселения открылась обновлённая ферма. Новосёлами здесь стали около ста бурёнок – всё молочное стадо СПК им. Некрасова. Это небольшое хозяйство, которое с 2003 года возглавляет Ростислав Королёв, никогда не прекращало своей работы. А 4 года назад здесь была поставлена задача о реконструкции пустующего двора, поскольку действующая тогда ферма ремонту уже не подлежала. Здание, доставшееся в наследство от когда-то большого колхоза, оборудовали с учётом современных требований.

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