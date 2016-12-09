2016.12 // События / "Углече Поле" о Заозерье

авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2016.12 // События / "Углече Поле" о Заозерье
 2016.12 // События / "Углече Поле" о Заозерье
 2016.12 // События / "Углече Поле" о Заозерье

Долгожданный номер журнала «Углече Поле» о селе Заозерье вышел в свет. В Заозерье состоялась и его презентация. Зрительный зал местного клуба в тот день был переполнен. Редакция, авторы издания, жители села и многочисленные гости, как из области, так и из Москвы. В их числе – журналисты и представители туристических структур. Издание журнала о Заозерье преследовало не только краеведческий интерес, но и намерение дать толчок развитию туризма и, как следствие, развитию территории и возрождению этого уникального места.

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