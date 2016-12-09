2016.12 // События / Куда пойти лечиться?
авторы: Марина Стрижова, Михаил Лабазов, Сергей Кучеренко.
Состоялось заседание комиссии по здравоохранению и социальной политике Общественной Палаты УМР. Члены комиссии Общественной Палаты, а также жители левобережной части города собрались у здания бывшей амбулатории. Проведение мероприятия в столь неформальной обстановке стало необходимым в связи с таким животрепещущим вопросом, как возобновление работы амбулатории. В октябре 2015 года амбулатория сгорела и не подлежит восстановлению.
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