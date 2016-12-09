2016.12 // События / Заветная мечта - лыжи

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.



Лёгкий морозец, мягкий пушистый снег, нарядные ели и красочная иллюминация на городских улицах безошибочно указывают на приближение новогодних праздников. И сколько бы вам не было лет, в эти дни хочется верить в чудеса, в то, что обязательно сбудется самое заветное желание. Угличанка Анна Блохина в свои 14 лет стала настоящей звездой зимнего полиатлона.



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