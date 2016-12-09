2016.12 // События / С Новым годом, ТОСы!
авторы: Елена Куликова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Представители угличских ТОСов принимали новогодние поздравления. Праздничный вечер, организованный в честь общественников, прошёл в досуговом Центре «Цветочный». На сегодняшний день территориальное общественное самоуправление охватывает весь город. В нём действуют 11 ТОСов и они являются реальным связующим звеном между населением и районной властью. 2016-й год принёс этому общественному движению и новые достижения, и новый опыт.
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