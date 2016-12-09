2016.12 // События / Устав района будет изменён

авторы: Елена Куликова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2016.12 // События / Устав района будет изменён
 2016.12 // События / Устав района будет изменён
 2016.12 // События / Устав района будет изменён

Состоялось совместное заседание Думы и Общественной Палаты района. На нём депутаты приняли решение о публикации в СМИ проекта новой редакции Устава Угличского муниципального района и назначили дату общественных слушаний по этому вопросу.

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