2016.12 // События / Лучший учитель, лучший воспитатель
авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.
20 декабря состоялись заключительные этапы Всероссийских конкурсов педагогического мастерства. Муниципальные туры конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» прошли как номинации единого конкурса. В состязаниях приняли участие 8 педагогов. Конкурсанты писали эссе, создавали собственный интернет-ресурс, представляли конкурсные уроки.
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