2016.12 // События / Лучший учитель, лучший воспитатель

авторы: Оксана Олейникова, Дмитрий Артамонов, Сергей Кучеренко.

2016.12 // События / Лучший учитель, лучший воспитатель
 2016.12 // События / Лучший учитель, лучший воспитатель
 2016.12 // События / Лучший учитель, лучший воспитатель

20 декабря состоялись заключительные этапы Всероссийских конкурсов педагогического мастерства. Муниципальные туры конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» прошли как номинации единого конкурса. В состязаниях приняли участие 8 педагогов. Конкурсанты писали эссе, создавали собственный интернет-ресурс, представляли конкурсные уроки.

(2 Голосов)


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

UGLICH-TV.RU - неофициальный сайт СМИ "Угличское телевидение" © 20112016 Михаил Лабазов
© 20112016 Угличское телевидение. Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ76-00242 от 09 июня 2012 года. Все права на видеоматериалы под логотипом «ТНТ-Углич», опубликованные на сайте, принадлежат ООО «Угличское общественное телерадиовещание» и защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
При любом использовании видеоматериалов ссылка на uglich-tv.ru обязательна.