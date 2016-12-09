2016.12 // События / Разговор о безопасности
авторы: Оксана Олейникова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
В средней школе № 8 сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия со школьниками. Учащихся старших классов проинструктировали, как вести себя в новогодние праздники, чтобы не случилось никаких неприятностей.
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