2016.12 // События / Фитнес - здоровье и бодрость духа

авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.

2016.12 // События / Фитнес – здоровье и бодрость духа
 2016.12 // События / Фитнес – здоровье и бодрость духа
 2016.12 // События / Фитнес – здоровье и бодрость духа

Уже несколько месяцев в Угличе работает автономная некоммерческая организация «Женский спортивный клуб «Ева фитнес студия». Клуб является исключительно женской территорией, где для представительниц прекрасного пола всех возрастов предлагаются занятия фитнесом.

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