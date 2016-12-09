2016.12 // События / Фитнес - здоровье и бодрость духа
авторы: Марина Стрижова, Иван Туркин, Сергей Кучеренко.
Уже несколько месяцев в Угличе работает автономная некоммерческая организация «Женский спортивный клуб «Ева фитнес студия». Клуб является исключительно женской территорией, где для представительниц прекрасного пола всех возрастов предлагаются занятия фитнесом.
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